Снова в Казахстан. Эсеола проходит медосмотр в Актобе

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола продолжит карьеру в казахстанском "Актобе".

Футболист уже прибыл в расположение клуба, где проходит медицинское обследование.

Летом форвард подписал контракт с "Ворсклой", однако в составе закрепиться не сумел и уже зимой досрочно покинул команду.

Также ранее он выступал за "Десну", "Александрию" и казахстанские "Акжайык" с "Кайратом".