Снова в Казахстан. Эсеола проходит медосмотр в Актобе
Форвард возвращается в чемпионат Казахстана
Фото: instagram.com/derin691
Украинский нападающий Адеринсола Эсеола продолжит карьеру в казахстанском "Актобе".
Футболист уже прибыл в расположение клуба, где проходит медицинское обследование.
Летом форвард подписал контракт с "Ворсклой", однако в составе закрепиться не сумел и уже зимой
Также ранее он выступал за "Десну", "Александрию" и казахстанские "Акжайык" с "Кайратом".
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