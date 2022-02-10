  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Снова в Казахстан. Эсеола проходит медосмотр в Актобе
В тренде

Снова в Казахстан. Эсеола проходит медосмотр в Актобе

Наши за границей
(1 голосов)

Форвард возвращается в чемпионат Казахстана

Снова в Казахстан. Эсеола проходит медосмотр в Актобе

Фото: instagram.com/derin691

Новина українською

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола продолжит карьеру в казахстанском "Актобе".

Футболист уже прибыл в расположение клуба, где проходит медицинское обследование.

Летом форвард подписал контракт с "Ворсклой", однако в составе закрепиться не сумел и уже зимой досрочно покинул команду.

Также ранее он выступал за "Десну", "Александрию" и казахстанские "Акжайык" с "Кайратом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Актобе Адеринсола Эсеола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...