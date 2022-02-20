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Российский тренер без объяснений не включил украинского вингера в заявку на матч европейского чемпионата

Наши за границей
(1 голосов)

Клуб молчит

Российский тренер без объяснений не включил украинского вингера в заявку на матч европейского чемпионата

фото - ФК "Ференцварош"

Новина українською

В заявке на вчерашний поединок 21-го тура венгерского чемпионата между “МТК Будапешт” и “Ференцварошем” не нашлось места украинскому вингеру Александру Зубкову.

На сайте клуба нет никакого объяснения такого решения, как и главный тренер "фради" Станислав Черчесов тоже не сообщил, почему он не включил в заявку этого игрока.

Отметим, что Зубков выходил на поле в основном составе в последних восьми матчах подряд. В том числе в крайнем своем поединке на данный момент украинец оформил ассист.

В итоге "Ференцварош" не смог победить "МТК" (0:0). Команда продолжает возглавлять турнирную таблицу, однако сегодня ее может обогнать "Пушкаш Академи", у которого на два очка меньше и матч в запасе.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков МТК (Будапешт)
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Комментарии (7)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.02.2022 в 09:52
нулевой "тренер"
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+1
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.02.2022 в 09:45
Недолго с такими результами лысому черепу осталось.. .После Реброва фради сыпятся, тренеришек меняют, но без толку...
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+2
0
balamyt (Boston)
20.02.2022 в 09:36
Ну Ракитского не включают в СБУ потому что играет в чемп. России ...а Черчесов не дает играть в основе Зубкову Ференцвароша т.к. тот играет в СБУ...Когда погонят Черчесова..то и Зубкову снова дадут играть..а пока он там гл.тренер..
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0
-1
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ascent (Луксор)
20.02.2022 в 09:50
Не может быть, вот это ты открыл все глаза
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
20.02.2022 в 09:36
Как в том анекдоте, а нас то за шо?
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0
-3
Algrab (Костопiль)
20.02.2022 в 09:43
п н х.
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+2
-1
Kela (Одесса)
20.02.2022 в 09:34
Зубкову валить надо было как только Черчесова назначили, теперь банка обеспечена
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0
-1


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