Российский тренер без объяснений не включил украинского вингера в заявку на матч европейского чемпионата

В заявке на вчерашний поединок 21-го тура венгерского чемпионата между “МТК Будапешт” и “Ференцварошем” не нашлось места украинскому вингеру Александру Зубкову.

На сайте клуба нет никакого объяснения такого решения, как и главный тренер "фради" Станислав Черчесов тоже не сообщил, почему он не включил в заявку этого игрока.

Отметим, что Зубков выходил на поле в основном составе в последних восьми матчах подряд. В том числе в крайнем своем поединке на данный момент украинец оформил ассист.

В итоге "Ференцварош" не смог победить "МТК" (0:0). Команда продолжает возглавлять турнирную таблицу, однако сегодня ее может обогнать "Пушкаш Академи", у которого на два очка меньше и матч в запасе.