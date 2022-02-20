Российский тренер без объяснений не включил украинского вингера в заявку на матч европейского чемпионата
Клуб молчит
фото - ФК "Ференцварош"
В заявке на вчерашний поединок 21-го тура венгерского чемпионата между “МТК Будапешт” и “Ференцварошем” не нашлось места украинскому вингеру Александру Зубкову.
На сайте клуба нет никакого объяснения такого решения, как и главный тренер "фради" Станислав Черчесов тоже не сообщил, почему он не включил в заявку этого игрока.
Отметим, что Зубков выходил на поле в основном составе в последних восьми матчах подряд. В том числе в крайнем своем поединке на данный момент украинец оформил ассист.
В итоге "Ференцварош" не смог победить "МТК" (0:0). Команда продолжает возглавлять турнирную таблицу, однако сегодня ее может обогнать "Пушкаш Академи", у которого на два очка меньше и матч в запасе.
Популярное сейчас
- Шахтер может потерять двоих, Ворскла избавилась от Луизао. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Сборная Финляндии по хоккею побеждает ОКР в финале Олимпиады 2022
- Манчестер Сити – Тоттенхэм 2:3. Два гола на 90+ и отмененный мяч – Видео обзор
- Бенфику Яремчука могут понизить в классе: названа причина
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО