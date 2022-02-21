Мампасси - о переезде в Россию: В Украине подняли такой шум, будто я игрок сборной

Защитник "Локомотива" Марк Мампасси рассказал о реакции в Украине на его переход из "Шахтера" в московский клуб.

— Почему ты решился на переезд с Украины в Россию? Ты же понимал, какая будет реакция.

— Не люблю легких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер "Шахтера" не видел меня в составе, я решил попробовать зайти с другой стороны.

— Расскажи о реакции, которую ты получил после трансфера.

— Было три волны. Первая, когда появились слухи про "Спартак": меня все начали критиковать. Потом, когда появилась новость, что я подписал предварительный контракт с "Локомотивом". И уже после официального объявления. Весело было...

Особенно неприятно в первый раз. Тогда СМИ написали, что я чуть ли уже не перешел в "Спартак". А я знал, что это все неправда, но в комментариях меня вовсю поливали. Так что когда произошел переход в "Локо", я уже спокойнее отреагировал. Мама очень переживала, не понимала, как люди могут такое писать. Говорил ей: "Не читай ты это, уже все произошло".

Я могу понять людей, они же не знают всей ситуации. Пишут свое мнение. Все это стимулирует меня доказать всем, что я сделал правильный выбор.

— Ты видел, как сразу начали набрасываться депутаты с обеих сторон?

— В Украине еще подняли такой шум, будто я игрок основного состава "Шахтера" и сборной. Играл в "Мариуполе", меня там никто не знал... А тут появился повод — и все вдруг решили про меня высказаться.

— В комментариях под последней фотографией в инстаграме у тебя ад.

— Это я еще ограничил комментарии — могут писать только те, кто подписан. Было много слов поддержки. Но некоторые писали, что я предатель.

Я вообще аполитичен, не слежу за новостями, телевизор не смотрю.

— Как только ты перешел в "Локо", все сразу написали, что получишь российский паспорт. Это было требование при переходе?

— Такого требования не было. Всё касалось спортивных вопросов. После всех доводов я был заинтересован в переходе, хотел играть за "Локомотив".

— Когда ты только перешел в "Локо", то сказал, что это не помешает продолжить играть за юношескую сборную Украины. Но ты же понимаешь, что из РПЛ никого не вызывают?

— Честно, сам себя подставил тем заявлением. Мне позвонил журналист и сказал, что нужно дать такую цитату. Ответил: "Напишите". Тогда все уже затихло, а это подлило масла.

Помню, когда подписал предварительный контракт с "Локо" в октябре. Меня предупреждали, что будут звонить журналисты, сказали не брать трубку. Но они как-то нашли номер моей мамы. Скорее всего, через агентов, которые несколько лет назад пытались со мной работать. Там был один нехороший человек, который и дал мамин номер. Еще и наговорил про меня, что я слабохарактерный, необщительный, что у меня проблемы в коллективе. Мама хотела опровергнуть это. Но все перевернули. Получилось не очень.

— Насколько в этом всем сыграли роль деньги? Ты думал об этом?

— Нет. Я всегда больше за идею. Если есть интересное предложение, не буду даже спрашивать, какая зарплата, — просто соглашусь. Если бы не родители и агент, наверное, меня было бы легко разводить.

— Если ты получишь паспорт, начнется новая волна хейта.

— Ну, пишут и пишут... В конце концов, все спортсмены — не только футболисты — с этим сталкиваются. Мне писали: "Что он там решал, родители и агент надавили на пацана, чтобы заработать денег". Или: "Предатель". А еще: "Зря, летом был бы в основе "Шахтера". Я про себя думаю: "Откуда ты знаешь? Сидишь на диване, размышляешь..."

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— Твои задачи на полгода?

— Постараться стать основным игроком "Локо".

— Сборная?

— Честно, об этом вообще не думал, - подытожил Мампасси.