Коноплянка: Призываю весь цивилизованный мир поддержать украинское государство. Остановите этих извергов

Игрок клуба "Краковия", украинец Евгений Коноплянка, высказался о нападении рф, призвав мир помочь нашей стране.

"Никогда бы не мог представить, что самые страшные мысли станут реальностью. Страна, в которой я родился и вырос, сделал первые шаги в футболе и создал семью, страна, герб которой развевается на футболке национальной сборной, - оказалась в жестокой, несправедливой и коварной войне с Россией.

Сердце кровью обливается из-за того, что сегодняшняя война разделила меня с моей семьей, снаряды летают над головами моих детей и жены. Я всегда стремился к украинскому будущему для них и планировал это будущее именно в Украине. В Украине без России!

Призываю весь цивилизованный мир поддержать украинское государство не словом, а делом! Остановите этих извергов! Правда, с нами Бог и непобедимый украинский дух.

Горжусь нашими несгибаемыми воинами, которые ценой своей жизни защищают нашу Украину, храбрым женщинам, волонтерам, подразделениям территориальной обороны и всем, кто украинец в сердце и деле. Итого к победе над российским оккупантом!

Слава Украине!", – написал украинец в социальных сетях.