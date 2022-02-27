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Коноплянка: Призываю весь цивилизованный мир поддержать украинское государство. Остановите этих извергов

Наши за границей
(1 голосов)

Евгений не молчит о текущем положении

Коноплянка: Призываю весь цивилизованный мир поддержать украинское государство. Остановите этих извергов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Игрок клуба "Краковия", украинец Евгений Коноплянка, высказался о нападении рф, призвав мир помочь нашей стране.

"Никогда бы не мог представить, что самые страшные мысли станут реальностью. Страна, в которой я родился и вырос, сделал первые шаги в футболе и создал семью, страна, герб которой развевается на футболке национальной сборной, - оказалась в жестокой, несправедливой и коварной войне с Россией.

Сердце кровью обливается из-за того, что сегодняшняя война разделила меня с моей семьей, снаряды летают над головами моих детей и жены. Я всегда стремился к украинскому будущему для них и планировал это будущее именно в Украине. В Украине без России!

Призываю весь цивилизованный мир поддержать украинское государство не словом, а делом! Остановите этих извергов! Правда, с нами Бог и непобедимый украинский дух.

Горжусь нашими несгибаемыми воинами, которые ценой своей жизни защищают нашу Украину, храбрым женщинам, волонтерам, подразделениям территориальной обороны и всем, кто украинец в сердце и деле. Итого к победе над российским оккупантом!

Слава Украине!", – написал украинец в социальных сетях.

Отметим, что весь европейский мир поддерживает Украину. Вчера игроки "Эвертона" и "Ман Сити" провели специальную акцию перед матчем АПЛ.

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В статье: Евгений Коноплянка
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
27.02.2022 в 10:49
Женя, храни Бог твою семью и всю Украину! Мы еще будем играть на ЧМ!
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