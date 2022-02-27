Коноплянка: Призываю весь цивилизованный мир поддержать украинское государство. Остановите этих извергов
Евгений не молчит о текущем положении
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок клуба "Краковия", украинец Евгений Коноплянка, высказался о нападении рф, призвав мир помочь нашей стране.
"Никогда бы не мог представить, что самые страшные мысли станут реальностью. Страна, в которой я родился и вырос, сделал первые шаги в футболе и создал семью, страна, герб которой развевается на футболке национальной сборной, - оказалась в жестокой, несправедливой и коварной войне с Россией.
Сердце кровью обливается из-за того, что сегодняшняя война разделила меня с моей семьей, снаряды летают над головами моих детей и жены. Я всегда стремился к украинскому будущему для них и планировал это будущее именно в Украине. В Украине без России!
Призываю весь цивилизованный мир поддержать украинское государство не словом, а делом! Остановите этих извергов! Правда, с нами Бог и непобедимый украинский дух.
Горжусь нашими несгибаемыми воинами, которые ценой своей жизни защищают нашу Украину, храбрым женщинам, волонтерам, подразделениям территориальной обороны и всем, кто украинец в сердце и деле. Итого к победе над российским оккупантом!
Слава Украине!", – написал украинец в социальных сетях.
Отметим, что весь европейский мир поддерживает Украину. Вчера игроки "Эвертона" и "Ман Сити" провели
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