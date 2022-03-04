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Артем Полярус покинул клуб из Чечни

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Артем Полярус покинул клуб из Чечни

UA-Футбол
Новина українською

Артем Полярус покинул футбольный клуб "Ахмат". Об этом передает официальный сайт коллектива.

Инициатором разрыва соглашения был сам Полярус. Основная причина - семейные обстоятельства, по крайней мере, так сказано на сайте клуба из Чечни.

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За "Ахмат" Артем успел отыграть 34 матча, забив два гола.

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В статье: Артем Полярус Ахмат (Грозный)
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Источник:
ФК "Ахмат"

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