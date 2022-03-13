Линекер - про гол Ярмоленко: Это выше моего понимания. Украинцы невероятны
Легендарный форвард в восторге от Андрея
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rob Newell - CameraSport
Андрей Ярмоленко сегодня забил дебютный гол в сезоне, сыграв решающую роль в победе "Вест Хэма" над "Астон Виллой" (2:1).
После гола украинец расплакался - предыдущие туры он даже не попадал в заявку, занимаясь помощью воюющей Украине. Легенду футбола и ведущего Sky Sports Гари Линекера это поразило:
"Победа "Вест Хэма" и гол для Андрея Ярмоленко. Как ему удалось сосредоточиться и играть, не говоря уже о том, чтобы забить - это за гранью моего понимания. Украинцы невероятны".
Отметим, что и Руслан Малиновский после начала войны демонстрирует идеальную форму, забивая почти в каждом матче "Аталанты", за что был признан игроком месяца в Серии А.
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