Воспитанник Шахтера уехал играть в Польшу во время военного положения
Детали соглашения не сообщаются
Фото: facebook.com/KSKarpatyKrosno
Воспитанник академий "Днепра" и "Шахтера" Эдвард Кобак продолжит карьеру в Польше.
19-летний нападающий подписал контракт с "Карпаты" из Кросно. Футболист перешел на правах свободного агента. Остальные подробности соглашения не уточняются.
Первую половину сезона Кобак провел в арене в "Минае", в составе которого сыграл 11 поединков и отметился одним забитым мячом.
"Карпаты" Кросно выступают в четвертой лиге чемпионата Польши, которая является пятым по рангу дивизионом системы профессиональных футбольных лиг страны.
Отметим, что информация о переходе украинца в польский клуб было объявлено 13 марта. А так как в Украине сейчас введено военное положение, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны.
Также добавим, что ФИФА только 17 марта разрешила украинским футболистам менять команду вне трансферного окна.
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