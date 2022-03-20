Зинченко не выйдет в старте Манчестер Сити на матч четвертьфинала Кубка Англии
Гвардиола предпочел других
Фото: mancity.com
В рамках четвертьфинала Кубка Англии "Саутгемптон" примет "Манчестер Сити". Украинский игрок гостей Александр Зинченко начнет этот матч со скамейки запасных. На его привычной позиции левого защитника выйдет португалец Жоау Канселу.
???? #FACup TEAM NEWS ????— Manchester City (@ManCity) March 20, 2022
XI | Steffen, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Jesus, Sterling, Grealish
SUBS | Carson, Ake, Zinchenko, Bernardo, Fernandinho, Mahrez, Foden#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/w8tXlNCqJB
Это второй поединок подряд для Зинченко, в котором он не появится с первых минут. В последний раз Александр играл 9 марта против "Спортинга" в Лиге чемпионов, а до этого противостоял "Питерборо" на стадии 1/8 финала Кубка Англии.
Старт матча запланирован на 17:00. UA-Футбол проведет
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