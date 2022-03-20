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Зинченко не выйдет в старте Манчестер Сити на матч четвертьфинала Кубка Англии

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Гвардиола предпочел других

Зинченко не выйдет в старте Манчестер Сити на матч четвертьфинала Кубка Англии

Фото: mancity.com

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В рамках четвертьфинала Кубка Англии "Саутгемптон" примет "Манчестер Сити". Украинский игрок гостей Александр Зинченко начнет этот матч со скамейки запасных. На его привычной позиции левого защитника выйдет португалец Жоау Канселу.

Это второй поединок подряд для Зинченко, в котором он не появится с первых минут. В последний раз Александр играл 9 марта против "Спортинга" в Лиге чемпионов, а до этого противостоял "Питерборо" на стадии 1/8 финала Кубка Англии.

Старт матча запланирован на 17:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон" Александр Зинченко
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