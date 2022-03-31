Малиновский: Футболисты должны помогать нашей стране и народу в это сложное время

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поблагодарил "Полесье" и его болельщиков за помощь украинской армии и жителям Украины.

"Дорогие житомиряне и украинцы. Уже больше месяца мы защищаем родную землю от российской агрессии. Они пришли на нашу землю с войной, убивают наших мирных жителей, детей и женщин, разрушают наши дома.

Мы как футболисты, играющие с украинским флагом... Наше поле боя – футбольное. Мы должны делать максимум, помогать нашей стране и народу в это сложное время.

Моей команды, где я родился и вырос – "Полесье" – очень долго не было на футбольной карте нашей страны, но последние два года мы видим, что хотят вернуть футбол в Житомир.

Как житомирянин, хочу поблагодарить всех футболистов, которые остались в команде, которые помогают, проводят благотворительные матчи и переводят средства на помощь нашей армии и людям. Хочу поблагодарить их за то, что не бросают команду. Также спасибо всем болельщикам, которые поддерживают "Полесье" в это сложное время и делают максимум не только для страны, но и для житомирян. Слава Украине! Мы победим, все будет хорошо", — сказал Малиновский в видеобращении.