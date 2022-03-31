УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский: Футболисты должны помогать нашей стране и народу в это сложное время
В тренде

Малиновский: Футболисты должны помогать нашей стране и народу в это сложное время

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Руслан записал обращение к жителям родного Житомира и игрокам "Полесье"

Малиновский: Футболисты должны помогать нашей стране и народу в это сложное время

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поблагодарил "Полесье" и его болельщиков за помощь украинской армии и жителям Украины.

"Дорогие житомиряне и украинцы. Уже больше месяца мы защищаем родную землю от российской агрессии. Они пришли на нашу землю с войной, убивают наших мирных жителей, детей и женщин, разрушают наши дома.

Мы как футболисты, играющие с украинским флагом... Наше поле боя – футбольное. Мы должны делать максимум, помогать нашей стране и народу в это сложное время.

Моей команды, где я родился и вырос – "Полесье" – очень долго не было на футбольной карте нашей страны, но последние два года мы видим, что хотят вернуть футбол в Житомир.

Как житомирянин, хочу поблагодарить всех футболистов, которые остались в команде, которые помогают, проводят благотворительные матчи и переводят средства на помощь нашей армии и людям. Хочу поблагодарить их за то, что не бросают команду. Также спасибо всем болельщикам, которые поддерживают "Полесье" в это сложное время и делают максимум не только для страны, но и для житомирян. Слава Украине! Мы победим, все будет хорошо", — сказал Малиновский в видеобращении.

Читайте такжеМалиновский сохранил свою цену, Супряга и Коваленко подешевели - Transfermarkt
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...