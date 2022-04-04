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Недаром здесь играют наши. Славия организовала специальную акцию в поддержку Украины

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Недаром здесь играют наши. Славия организовала специальную акцию в поддержку Украины

Фото: SK Slavia Praha

UA-Футбол
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Очередной европейский клуб организовал специальную акцию в качестве поддержки Украины.

"Славия" Прага выставила на аукцион свои футболки с автографами всех игроков. В них чешская команда вышла на игру против "Фенербахче" 24-го февраля - день, когда рф напала на Украину.

Все заработанные с аукциона средства пойдут на помощь Украине.

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Напомним, что в составе "Славии" выступают два украинца - Максим Таловеров и Тарас Качараба.

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В статье: Тарас Качараба Славия (Прага) Максим Таловеров
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