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Яремчук: Не ожидал, что будет столь огромная поддержка от Португалии

Наши за границей
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Форвард свидетель этой поддержки

Яремчук: Не ожидал, что будет столь огромная поддержка от Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал поддержку Португалии украинцам во время нападения рф.

"Честно говоря, я не ожидал, что будет столь огромная поддержка. Португалия такая страна, которая очень связана с Бразилией. Все, что показывают в Португалии - показывают и в Бразилии.

И произошел этот случай, когда показали меня по телевизору (когда забил Аяксу и показал футболку с гербом Украины - ред.), как я растрогался – это было по всей Бразилии. Это видели повсюду, и я получил нереальное количество SMS, в которых предлагали помощь. Готовы были давать квартиры, машины – все что угодно, чтобы люди приехали и жили. Большая любовь со стороны фанатов", - признался Яремчук.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
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