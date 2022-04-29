Яремчук: Не ожидал, что будет столь огромная поддержка от Португалии
Форвард свидетель этой поддержки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал поддержку Португалии украинцам во время нападения рф.
"Честно говоря, я не ожидал, что будет столь огромная поддержка. Португалия такая страна, которая очень связана с Бразилией. Все, что показывают в Португалии - показывают и в Бразилии.
И произошел этот случай, когда показали меня по телевизору (когда забил Аяксу и показал футболку с гербом Украины - ред.), как я растрогался – это было по всей Бразилии. Это видели повсюду, и я получил нереальное количество SMS, в которых предлагали помощь. Готовы были давать квартиры, машины – все что угодно, чтобы люди приехали и жили. Большая любовь со стороны фанатов", - признался Яремчук.
Популярное сейчас
- СМИ: Клубы УПЛ следующий сезон могут начать в разных чемпионатах
- Источник назвал причину, по которой Цыганков пропускал матчи Динамо
- В войне за Украину погиб ветеран британской армии
- Признание. Известна оценка Миколенко за поединок с Ливерпулем
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям