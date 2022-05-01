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Яремчук провел в запасе два из последних трех матчей Бенфики

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Лишь однажды в этих встречах он вышел на поле

Яремчук провел в запасе два из последних трех матчей Бенфики

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У украинского нападающего Роман Яремчук дела в “Бенфике” идут не лучшим образом. Вчерашний матч 32-го тура чемпионата Португалии против "Маритиму” он провел на скамье для запасных.

Для футболиста это второй поединок из последних трех, в котором он не выходит на поле. Такая же ситуация произошла в дерби со "Спортингом" 17 апреля, а вот 23 апреля против "Фамаликана" Яремчук сыграл 34 минуты.

Интересно, что перед этими матчами Роман провел один тайм на "Энфилде" против "Ливерпуля" и отметился забитым голом. В общей сложности на его счету в этом сезоне девять мячей и шесть ассистов в 41 поединке.

На данный момент "Бенфика" продолжает идти третьей за два тура до финиша. У "орлов" еще остается призрачный шанс обогнать "Спортинг" в турнирной таблице: пять очков отрыва с одним матчем запаса у "львов". А вот “Порту” уже недостижим – драконы оформили чемпионство досрочно.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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