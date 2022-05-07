Анчелотти заявил, что Лунин сыграет в дерби Реала и Атлетико

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что у украинского голкипера Андрея Лунина вскоре будет дебют в испанском чемпионате в составе "сливочных":

“Команда себя чувствует довольно хорошо. Есть некоторые проблемы, но у нас было два выходных, и уже завтра я окончательно подумаю о стартовой одиннадцатке. Мы выберем лучшую команду, и единственное, в чем я уверен, это то, что Лунин сыграет. А вот Алабы, Азара, Бейла и Иско не будет”, - сказал Анчелотти.

Напомним, что следующий поединок "Реал" проведет против "Атлетико" в гостях в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги. Стартовый свисток встречи намечен на завтра, 8 мая, на 22:00.

Отметим, что эта встреча может стать первой для Лунина в составе "сливочных" в Примере. Ранее он выступал за "Реал" в Кубке Испании, а также играл в чемпионате в составе "Леганеса", однако эти два фактора еще ни разу не совпадали.

В этом сезоне на счету Андрея два матча в Кубке Короля. В общей сложности за мадридцев он провел три встречи.