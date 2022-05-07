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Бенфика – Порту 0:1. Яремчук появился только в конце, как и обычно

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Лиссабонский клуб проиграл в дополнительное время

Бенфика – Порту 0:1. Яремчук появился только в конце, как и обычно

Фото: Noticias ao Minuto

UA-Футбол
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В рамках 33 тура чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" сыграла с "Порту" из одноименного города. Украинский нападающий Роман Яремчук начал матч на скамье запасных, как и последние 6 игр за "орлов".

На поле он появился только в конце второго тайма, на 73-й минуте. К тому моменту "Бенфика" сподобилась лишь на один незачтенный гол в ворота соперника. Заменил Яремчук другого нападающего, Гонсало Рамоса. Отметился Роман разве что желтой карточкой за грубую игру на 90-й минуте.

Это очевидно не помогло, ведь матч закончился со счетом 0:1, победой "Порту" на 90+4 минуте с голом Зайду Сануси. В последний раз Роман Яремчук забивал за клуб еще 13 апреля против "Ливерпуля". "Бенфике" в этом сезоне осталось сыграть только один матч - против "Пасош Феррейры" 15 мая. Будем надеяться, Роман забьет хоть там.

Чемпионат Португалии, 33 тур. Лиссабон, "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" - "Порту" 0:1

Голы: Зайду Сануси 90+4

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Порту (Португалия)
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