Бенфика – Порту 0:1. Яремчук появился только в конце, как и обычно
Лиссабонский клуб проиграл в дополнительное время
Фото: Noticias ao Minuto
В рамках 33 тура чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" сыграла с "Порту" из одноименного города. Украинский нападающий Роман Яремчук начал матч на скамье запасных, как и последние 6 игр за "орлов".
На поле он появился только в конце второго тайма, на 73-й минуте. К тому моменту "Бенфика" сподобилась лишь на один незачтенный гол в ворота соперника. Заменил Яремчук другого нападающего, Гонсало Рамоса. Отметился Роман разве что желтой карточкой за грубую игру на 90-й минуте.
Это очевидно не помогло, ведь матч закончился со счетом 0:1, победой "Порту" на 90+4 минуте с голом Зайду Сануси. В последний раз Роман Яремчук забивал за клуб еще 13 апреля против "Ливерпуля". "Бенфике" в этом сезоне осталось сыграть только один матч - против "Пасош Феррейры" 15 мая. Будем надеяться, Роман забьет хоть там.
Чемпионат Португалии, 33 тур. Лиссабон, "Эштадиу да Луж"
"Бенфика" - "Порту" 0:1
Голы: Зайду Сануси 90+4
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