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Вернидуб: Мое будущее в Шерифе? Сложно строить планы из-за войны в Украине

Наши за границей
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Украинский тренер защищает страну в рядах ВСУ

Вернидуб: Мое будущее в Шерифе? Сложно строить планы из-за войны в Украине

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал досрочное завоевания чемпионства клуба в чемпионате Молдовы.

– За три тура до конца сезона нам удалось выиграть чемпионат досрочно. Мы завершили начатую тренерским штабом работу. В то же время мое сердце было наполнено противоречивыми чувствами. С одной стороны, победа в чемпионате наполняет мое сердце радостью, с другой – неспокойная ситуация в моей стране огорчает.

Вы хотите продолжить работать в "Шерифе" и снова сделать его чемпионом?

– Мне очень сложно сейчас ответить на этот вопрос. Сложно составить план из-за ситуации в Украине, я хочу мира в стране как можно скорее, - сказал Вернидуб в интервью Sports.uz.

Напомним, Юрий Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. В минувшем году специалист продлил контракт с клубом до 2024 года. Под руководством украинца "Шериф" впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Молдавский клуб занял 3-е место в группе с "Реалом", "Интером" и "Шахтером".

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
Sports.uz

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