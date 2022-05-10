Вернидуб: Мое будущее в Шерифе? Сложно строить планы из-за войны в Украине
Украинский тренер защищает страну в рядах ВСУ
Фото: ФК Шериф
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал досрочное завоевания чемпионства клуба в чемпионате Молдовы.
– За три тура до конца сезона нам удалось выиграть чемпионат досрочно. Мы завершили начатую тренерским штабом работу. В то же время мое сердце было наполнено противоречивыми чувствами. С одной стороны, победа в чемпионате наполняет мое сердце радостью, с другой – неспокойная ситуация в моей стране огорчает.
– Вы хотите продолжить работать в "Шерифе" и снова сделать его чемпионом?
– Мне очень сложно сейчас ответить на этот вопрос. Сложно составить план из-за ситуации в Украине, я хочу мира в стране как можно скорее, - сказал Вернидуб в интервью Sports.uz.
Напомним, Юрий Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. В минувшем году специалист продлил контракт с клубом до 2024 года. Под руководством украинца "Шериф" впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Молдавский клуб занял 3-е место в группе с "Реалом", "Интером" и "Шахтером".
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