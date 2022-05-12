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Золотой дубль. Зубков - обладатель Кубка Венгрии в составе Ференцвароша

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Финальный матч турнира украинец провел в запасе

Золотой дубль. Зубков - обладатель Кубка Венгрии в составе Ференцвароша

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Венгерский "Ференцварош" стал обладателем Кубка Венгрии. Клуб из Будапешта в финале турнира разгромил "Пкаш" со счетом 3:0.

Более того, выиграл кубок страны и украинский полузащитник "фради" Александр Зубков. Правда, финальный матч турнира он провел на скамейке запасных.

В текущем сезоне Зубков отыграл 33 матча за "Ференцварош" во всех турнирах, забив 3 гола и оформив 7 результативных передач.

Таким образом, команда украинца стала обладателем двух трофеев за сезон, ранее досрочно став чемпионом Венгрии.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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