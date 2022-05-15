Соболь сделал ассист в чемпионском матче Брюгге

Эдуард Соболь сделал ассист за "Брюгге" в матче против "Антверпена", который завершился со счетом 3:1. Благодаря победе в этой игре клуб украинца стал чемпионом Бельгии в восемнадцатый раз.

Это уже третья победа "Брюгге" в Лиге Жюпилер подряд, начиная с сезона 2019/20. Клуб сокращает отставание по количеству чемпионств от самого титулованного клуба страны, "Андерлехта", у которого 34 победы.

Для Эдуарда Соболя этот ассист стал всего лишь четвертым в этом сезоне. Также за 36 игр он забил один гол. За 3 сезона игры за "Брюгге" Соболь завоевал уже 4 трофея: 3 чемпионства и 1 раз суперкубок страны.