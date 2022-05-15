Гио Цитаишвили забил дебютный гол в Польше
Ранее он уже сделал два ассиста
Фото: twitter Geo Team
Грузинский воспитанник киевского "Динамо" Гио Цитаишвили, играющий на правах аренды за краковскую "Вислу", забил свой первый гол в чемпионате Польши. Это уже третье результативное действие вингера в аренде – ранее он уже отдал два ассиста.
В сегодняшнем матче "Вислы" с "Радомиаком" Цитаишвили открыл счет уже на восьмой минуте. Во втором тайме "Краков" даже увеличил преимущество в счете до 2:0. Однако, за последние 40 минут игры "Радомиак" забил 4 гола и победил в матче.
????????????????| Gio Tsitaishvili scores his debut goal for @WislaKrakowSA ⚽️⚽️⚽️— Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 15, 2022
A lovely finish on his weaker right foot!pic.twitter.com/y8th18HA7H
Первую половину сезона Гио Цитаишвили провел в одесском "Черноморце", где он сыграл 13 матчей и забил один гол. За шесть матчей в "Висле" грузин сделал сразу 1+2 по системе гол+пас.
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