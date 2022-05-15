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Гио Цитаишвили забил дебютный гол в Польше

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Ранее он уже сделал два ассиста

Гио Цитаишвили забил дебютный гол в Польше

Фото: twitter Geo Team

UA-Футбол
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Грузинский воспитанник киевского "Динамо" Гио Цитаишвили, играющий на правах аренды за краковскую "Вислу", забил свой первый гол в чемпионате Польши. Это уже третье результативное действие вингера в аренде – ранее он уже отдал два ассиста.

В сегодняшнем матче "Вислы" с "Радомиаком" Цитаишвили открыл счет уже на восьмой минуте. Во втором тайме "Краков" даже увеличил преимущество в счете до 2:0. Однако, за последние 40 минут игры "Радомиак" забил 4 гола и победил в матче.

Первую половину сезона Гио Цитаишвили провел в одесском "Черноморце", где он сыграл 13 матчей и забил один гол. За шесть матчей в "Висле" грузин сделал сразу 1+2 по системе гол+пас.

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В статье: Динамо (Киев) Висла (Краков) Георгий Цитаишвили
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