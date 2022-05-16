Юрченко и Филиппов приобрели автомобиль для ВСУ. Им помог одноклубник белорус

Украинские футболисты Владлен Юрченко и Александр Филиппов, ныне выступающие за латвийскую "Ригу", купили автомобиль на нужды Вооруженных Сил Украины.

В покупке машины Nissan X-Trail взял участие и одноклубник украинцев - полузащитник сборной Беларуси Юрий Кендыш. В доставке автомобиля и гуманитарного груза спортсменам помогли латвийские волонтеры из центра Tavi Draugi.

"Если отвлечься от футбольных вопросов, то хочется сказать, что меня восхищает стремление украинцев сохранить независимость своей страны, свою неприкосновенность, свою историю.

Люди сплотились, чтобы защитить Родину! Это просто фантастически", – сказал Кендыш.