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Юрченко и Филиппов приобрели автомобиль для ВСУ. Им помог одноклубник белорус

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Также футболисты направили гуманитарную помощь

Юрченко и Филиппов приобрели автомобиль для ВСУ. Им помог одноклубник белорус

Фото: ФК Рига / Автор неизвестен

Новина українською

Украинские футболисты Владлен Юрченко и Александр Филиппов, ныне выступающие за латвийскую "Ригу", купили автомобиль на нужды Вооруженных Сил Украины.

В покупке машины Nissan X-Trail взял участие и одноклубник украинцев - полузащитник сборной Беларуси Юрий Кендыш. В доставке автомобиля и гуманитарного груза спортсменам помогли латвийские волонтеры из центра Tavi Draugi.

"Если отвлечься от футбольных вопросов, то хочется сказать, что меня восхищает стремление украинцев сохранить независимость своей страны, свою неприкосновенность, свою историю.

Люди сплотились, чтобы защитить Родину! Это просто фантастически", – сказал Кендыш.

Юрченко и Филиппов приобрели автомобиль для ВСУ. Им помог одноклубник белорус - изображение 1Юрченко и Филиппов приобрели автомобиль для ВСУ. Им помог одноклубник белорус - изображение 2
Фото: tribuna101

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Филиппов купил внедорожник для ВСУ.

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В статье: Владлен Юрченко Александр Филиппов ФК Рига
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Источник:
Tribuna101

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