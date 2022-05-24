Лунин сделал выбор между победой в Лиге чемпионов и выходом на ЧМ-2022
Украинский футболист не растерялся
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин поделился мыслями об отборе на чемпионат мира-2022 и предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб сыграет против "Ливерпуля".
"На данный момент для меня и для всех наших людей выход на ЧМ-2022 в Катаре важнее, это сто процентов. И это даже не обсуждается. А в личном, профессиональном плане, конечно, мне бы сначала хотелось выиграть Лигу чемпионов, а после матча выйти с украинским флагом. А потом уже 1-го и 5 июня завоевать путевку на чемпионат мира, – заявил Лунин в интервью "Вацко LIVE".
Напомним, финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" пройдет 28 мая в Париже. Матч отбора на ЧМ-2022 Шотландия - Украина состоится 1 июня в Глазго.
Популярное сейчас
- Сотни тысяч убитых наших военных - Зеленский назвал цену силового освобождения Крыма сейчас
- Марчелло: Надо забирать Донецк, Луганск, Крым. Это человеческие ресурсы, но если этого не сделаем, дальше будет ещё хуже
- Ибрагимович перевернул стол в раздевалке после победы в Серии А: Сейчас Италия принадлежит Милану!
- Петраков дозвал еще одного легионера. Сегодня он прибудет вместе с Малиновским в сборную - Источник
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО