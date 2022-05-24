Лунин сделал выбор между победой в Лиге чемпионов и выходом на ЧМ-2022

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин поделился мыслями об отборе на чемпионат мира-2022 и предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб сыграет против "Ливерпуля".

"На данный момент для меня и для всех наших людей выход на ЧМ-2022 в Катаре важнее, это сто процентов. И это даже не обсуждается. А в личном, профессиональном плане, конечно, мне бы сначала хотелось выиграть Лигу чемпионов, а после матча выйти с украинским флагом. А потом уже 1-го и 5 июня завоевать путевку на чемпионат мира, – заявил Лунин в интервью "Вацко LIVE".

Напомним, финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" пройдет 28 мая в Париже. Матч отбора на ЧМ-2022 Шотландия - Украина состоится 1 июня в Глазго.