Зинченко основал благотворительный фонд для помощи украинцам

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко основал фонд помощи украинским гражданам, которые пострадали от войны. Об этом футболист рассказал в своем Instagram.

Цель фонда - помогать украинцам, пострадавшим от войны, развязанной россией, а также поддержка учреждений Украины по всей стране, таких, как школы и больницы. Благотворительная организация получила название "Football For Ukraine" и уже обзавелась своим официальным сайтом.

"Если ты молчишь, значит, поддерживаешь то, что происходит в Украине" - говорится в титульном лозунге фонда.

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