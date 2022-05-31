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Зинченко основал благотворительный фонд для помощи украинцам

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Зинченко основал благотворительный фонд для помощи украинцам

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко основал фонд помощи украинским гражданам, которые пострадали от войны. Об этом футболист рассказал в своем Instagram.

Цель фонда - помогать украинцам, пострадавшим от войны, развязанной россией, а также поддержка учреждений Украины по всей стране, таких, как школы и больницы. Благотворительная организация получила название "Football For Ukraine" и уже обзавелась своим официальным сайтом.

"Если ты молчишь, значит, поддерживаешь то, что происходит в Украине" - говорится в титульном лозунге фонда.

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В статье: Украина Манчестер Сити Александр Зинченко война с Россией
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
31.05.2022 в 10:01
От йому вiрю, вiдправлю грошi. До того не хотiв вiдсилати невiдомо куда.
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