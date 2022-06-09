  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ребров: Если Аль-Айн использует опцию продления, то буду работать еще год
В тренде

Ребров: Если Аль-Айн использует опцию продления, то буду работать еще год

Наши за границей
(1 голосов)

Контракт с украинцем рассчитан по схеме 1+1

Ребров: Если Аль-Айн использует опцию продления, то буду работать еще год

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский тренер Сергей Ребров рассказал, как обстоят дела с продлением контракта с "Аль-Айном".

— Появилась информация, что вы продлили контракт с "Аль-Айном", затем журналист Дмитрий Ильченко опроверг ее. Как на самом деле обстоят дела с продлением контракта?

— Как можно что-то писать, не зная, на какой срок у меня заключен контракт. Я отвечу. У меня контракт 1+1. У клуба есть опция автоматического продления контракта, но клуб пока эту опцию не использовал. Мое соглашение рассчитано до 1 июля, и если "Аль-Айн" использует опцию, то я буду работать еще год.

Поверьте, в арабских странах не глупые президенты, чтобы на год подписывать контракт — это большой риск. Опция продления достаточно накладная для клуба, но я к этому не имею никакого отношения. Руководство "Аль-Айна" обещало решить этот вопрос 15-20 июня, чтобы я понимал, где мне работать дальше, - рассказал Ребров.

Напомним, Ребров возглавил "Аль-Айн" летом прошлого года. По итогам сезона-2021/22 команда украинца выиграла чемпионат и Кубок ОАЭ.

Читайте такжеРебров: Хочу вернуться работать в Украину

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде