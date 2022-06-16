Кравец попрощался со Спортингом - украинец вернется в Леганес
Годовая аренда защитника подошла к концу
Фото: instagram.com/vasyan3
Украинский защитник Василий Кравец попрощался с испанским "Спортингом". Его годовая аренда подошла к концу, и он вернется в "Леганес".
"Я остаюсь игроком "Леганеса", и сегодня я должен проститься со "Спортингом". Я очень горжусь тем, что играл под эмблемой "Спортинга". Я счастлив быть частью нашей команды. Буду скучать по ней.
Спасибо всем, кто помог мне и моей семье в это тяжелое для нас время, спасибо людям, которые не остались безучастными к моей стране. От всего сердца благодарю всех за помощь и любовь! Благодарю "Спортинг" за возможность быть здесь, за помощь детям-сиротам в Овьедо!" – написал Кравец на своей странице в Instagram.
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