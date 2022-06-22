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Клуб АПЛ готов предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1

Наши за границей
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Останется ли все-таки в Англии?

Клуб АПЛ готов предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, продолжает заниматься поисками нового клуба.

32-летний украинец все-таки может остаться на Туманном Альбионе. Согласно данным журналиста Экрема Конура, "Фулхэм" планирует предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1.

Соглашение футболиста с другим лондонским клубом "Вест Хэмом" действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом. В сезоне-2021/22 он провел 34 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 ассиста.

Ранее была информация о том, что услуги Андрея были предложены клубам МЛС. Также сообщалось об интересе со стороны турецких клубов.

Напомним, "Фулхэм" вернулся в элитный дивизион Англии, финишировав на первом месте в Чемпионшипе.

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В статье: Андрей Ярмоленко Фулхэм (Лондон)
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
22.06.2022 в 10:33
34 матча так більшість 5... 10 хвилин А для більш реальної оцінки "результативності"... Тобто не за гру, а за час... А так нормальна перспектива зможе довести свою спроможність грати в найкращій лізі це буде добре і для нього, і для збірної.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2022 в 08:45
Прекрасний варіант, якщо це правда!
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