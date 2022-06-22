Клуб АПЛ готов предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1
Останется ли все-таки в Англии?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, продолжает заниматься поисками нового клуба.
32-летний украинец все-таки может остаться на Туманном Альбионе. Согласно данным журналиста Экрема Конура, "Фулхэм" планирует предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1.
Соглашение футболиста с другим лондонским клубом "Вест Хэмом" действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом. В сезоне-2021/22 он провел 34 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 ассиста.
Ранее была информация о том, что услуги Андрея были предложены клубам МЛС. Также сообщалось об интересе со стороны турецких клубов.
Напомним, "Фулхэм" вернулся в элитный дивизион Англии, финишировав на первом месте в Чемпионшипе.
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