Клуб АПЛ готов предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, продолжает заниматься поисками нового клуба.

32-летний украинец все-таки может остаться на Туманном Альбионе. Согласно данным журналиста Экрема Конура, "Фулхэм" планирует предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1.

Соглашение футболиста с другим лондонским клубом "Вест Хэмом" действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом. В сезоне-2021/22 он провел 34 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 ассиста.

Ранее была информация о том, что услуги Андрея были предложены клубам МЛС. Также сообщалось об интересе со стороны турецких клубов.

Напомним, "Фулхэм" вернулся в элитный дивизион Англии, финишировав на первом месте в Чемпионшипе.