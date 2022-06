Услуги Ярмоленко были предложены клубам МЛС

Покинув летом английский "Вест Хэм", Андрей Ярмоленко остался без клуба. Сейчас его агенты заняты поиском нового места работы.

По данным журналиста Тома Богерта, услуги Андрея были предложены клубам МЛС. Никаких деталей, в том числе названий этих клубов, источник не дает.

I wonder what's next for Ukraine star Andriy Yarmolenko, who is out of contract this summer and leaving West Ham.



Know the possibility of signing him was offered to some MLS clubs by intermediaries. Would be cool. But that kind of thing happens legitimately all the time. pic.twitter.com/fqMD9cUn2N