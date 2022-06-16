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Услуги Ярмоленко были предложены клубам МЛС

MLS
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Андрей отправится еще дальше на запад?

Услуги Ярмоленко были предложены клубам МЛС

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Покинув летом английский "Вест Хэм", Андрей Ярмоленко остался без клуба. Сейчас его агенты заняты поиском нового места работы.

По данным журналиста Тома Богерта, услуги Андрея были предложены клубам МЛС. Никаких деталей, в том числе названий этих клубов, источник не дает.

Ранее была информация, что интерес к Ярмоленко проявляют некоторые турецкие коллективы. Помимо этого была информация, что украинец может остаться в Англии.

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СМИ сообщали, что в новой команде вингер намерен получать порядка двух миллионов евро в год.

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В статье: Андрей Ярмоленко
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