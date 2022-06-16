Услуги Ярмоленко были предложены клубам МЛС
Андрей отправится еще дальше на запад?
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Покинув летом английский "Вест Хэм", Андрей Ярмоленко остался без клуба. Сейчас его агенты заняты поиском нового места работы.
По данным журналиста Тома Богерта, услуги Андрея были предложены клубам МЛС. Никаких деталей, в том числе названий этих клубов, источник не дает.
I wonder what's next for Ukraine star Andriy Yarmolenko, who is out of contract this summer and leaving West Ham.— Tom Bogert (@tombogert) June 16, 2022
Know the possibility of signing him was offered to some MLS clubs by intermediaries. Would be cool. But that kind of thing happens legitimately all the time. pic.twitter.com/fqMD9cUn2N
Ранее была информация, что интерес к Ярмоленко проявляют некоторые турецкие коллективы. Помимо этого была информация, что украинец может остаться в Англии.
СМИ сообщали, что в новой команде вингер намерен получать порядка
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