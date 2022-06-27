Украинский защитник Зубков сменил клуб в Польше
Пошел на понижение
Фото: real-farma.com
Украинский центральный защитник Руслан Зубков сменил клуб в соседней Польше.
30-летний центрбек подписал контракт с "Полониией" - представитель третий лиги Польши. Детали контракта украинца с новым клубом не сообщается.
В Украине Зубков известен по своим выступлениям за "Днестр", "Одессу", "Ильичевец", "Реал Фарму", "Зирку", ПФК "Львов", "Верес", "Кремень" и "Авангард". В феврале Руслан перебрался в "Агробизнес", но из-за военного вторжения россии в Украину не дебютировал в составе клуба из "Волочиска".
Последним его клубом был хожувский "Рух". В составе польского клуба украинец провел 10 матчей. Напомним, по итогам минувшего сезона "Полония" заняла третье место.
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