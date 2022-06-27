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Украинский защитник Зубков сменил клуб в Польше

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Украинский защитник Зубков сменил клуб в Польше

Фото: real-farma.com

Новина українською

Украинский центральный защитник Руслан Зубков сменил клуб в соседней Польше.

30-летний центрбек подписал контракт с "Полониией" - представитель третий лиги Польши. Детали контракта украинца с новым клубом не сообщается.

В Украине Зубков известен по своим выступлениям за "Днестр", "Одессу", "Ильичевец", "Реал Фарму", "Зирку", ПФК "Львов", "Верес", "Кремень" и "Авангард". В феврале Руслан перебрался в "Агробизнес", но из-за военного вторжения россии в Украину не дебютировал в составе клуба из "Волочиска".

Последним его клубом был хожувский "Рух". В составе польского клуба украинец провел 10 матчей. Напомним, по итогам минувшего сезона "Полония" заняла третье место.

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В статье: Полония (Польша) Руслан Зубков
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Источник:
ks.poloniabytom.com

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