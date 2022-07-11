Специя или Шахтер? Коваленко определился, за кого хочет играть

Полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины Виктор Коваленко принял решение, где намерен продолжить карьеру.

26-летний хавбек не планирует возвращаться в "Шахтер", так как хочет продолжить играть за "Специю", в составе которой он в прошлом сезоне выступал на правах аренды. Об этом пишет Calcio Spezia.

По информации источника, переговоры между руководством "Аталанты" и "орлят" про аренду украинского футболиста продолжаются. Ранее сообщалось, что "горняки" хотят вернуть Коваленко.

В сезоне-2021/22 Виктор отыграл матчей 27 за "бело-черных", в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с "Аталантой" рассчитан до 30 июня 2025 года.