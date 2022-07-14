Филиппов и Вакулко выйдут в основе Риги на матч Лиги конференций, Юрченко остался в запасе
Против Дерри Сити
Фото: rigafootballclub
Латвийская "Рига" сегодня, четырнадцатого июля, сыграет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций против "Дерри Сити". В заявке балтийской команды сразу три украинца.
Александра Филиппов и Юрий Вакулко выйдут в основном составе, а Владлен Юрченко может усилить игру со скамейки для запасных.
Матч начнется в 20.00. Первый поединок между командами закончился со счетом 2:0 в пользу "Риги".
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