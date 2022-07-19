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Уже попал в заявку ЛЧ. 21-летний защитник Динамо продолжит карьеру в Пюнике

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Вчера он досрочно ушел из "Вереса"

Уже попал в заявку ЛЧ. 21-летний защитник Динамо продолжит карьеру в Пюнике

Фото: Փյունիկ

UA-Футбол
Новина українською

21-летний защитник Алан Аусси нашел новый клуб. Вчера "Верес" досрочно завершил его аренду, вернув футболиста "Динамо".

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Сегодня Алан был представлен в качестве игрока армянского "Пюника". Он подписал однолетний контракт, перейдя в новую команду в качестве свободного агента.

Интересно, что Аусси уже успел попасть в заявку на сегодняшний матч ЛЧ - он находился в запасе в поединке против "Дюделанжа".

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В статье: Динамо (Киев) Пюник (Ереван) Алан Аусси
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