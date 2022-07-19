Уже попал в заявку ЛЧ. 21-летний защитник Динамо продолжит карьеру в Пюнике
Вчера он досрочно ушел из "Вереса"
Фото: Փյունիկ
21-летний защитник Алан Аусси нашел новый клуб. Вчера "Верес" досрочно завершил его аренду, вернув футболиста "Динамо".
Сегодня Алан был представлен в качестве игрока армянского "Пюника". Он подписал однолетний контракт, перейдя в новую команду в качестве свободного агента.
Интересно, что Аусси уже успел попасть в заявку на сегодняшний матч ЛЧ - он находился в запасе в поединке против "Дюделанжа".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЛЧ. Второй раунд отбора. Впервые за четырнадцать лет здесь представлена Украина, борьба коэффициентов расширяется
- Украина будет представлена во втором квалификационном раунде ЛЧ впервые за последние четырнадцать лет
- Динамо - Фенербахче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов
- "Я плакал". Коноплянка вспомнил, как Коломойский не отпустил его в Ливерпуль
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти