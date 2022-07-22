Цыганык: У Ракицкого было предложение от бразильского клуба

Телеведущий и журналист Игорь Цыганык заявил, что этим летом Ярослав Ракицкий мог перейти в бразильский клуб.

"Насколько я понимаю, "Шахтер" собирался взять Ракицкого в случае трансфера Матвиенко. Я так понимаю, что договорится не удалось. Как следствие, Ракицкий не оказался в "Шахтере". Это моя личная точка зрения.

У Ракицкого было приглашение из "Ботафого". Как ни странно, из Бразилии. Достаточно хороший контракт. Но он отказался по семейным причинам. Или просто ждал приглашения Шахтера. Сейчас он остается в Турции и будет в одном из турецких клубов", – заявил Цыганык.

Ранее сообщалось, что возвращение Ракицкого в Украину сорвалось - его ждут в Турции.