Цыганык: У Ракицкого было предложение от бразильского клуба
Обычно оттуда едут в Украину играть в футбол, а не наоборот
Фото: ФК Шахтер Донецк
Телеведущий и журналист Игорь Цыганык заявил, что этим летом Ярослав Ракицкий мог перейти в бразильский клуб.
"Насколько я понимаю, "Шахтер" собирался взять Ракицкого в случае трансфера Матвиенко. Я так понимаю, что договорится не удалось. Как следствие, Ракицкий не оказался в "Шахтере". Это моя личная точка зрения.
У Ракицкого было приглашение из "Ботафого". Как ни странно, из Бразилии. Достаточно хороший контракт. Но он отказался по семейным причинам. Или просто ждал приглашения Шахтера. Сейчас он остается в Турции и будет в одном из турецких клубов", – заявил Цыганык.
Ранее сообщалось, что возвращение Ракицкого в Украину сорвалось - его ждут в Турции.
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