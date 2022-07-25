Ярмоленко определился с номером в новом клубе - под ним он зажигал в Динамо
На спине украинца будет десятка
Фото: alainclub.ae
Андрей Ярмоленко определился с игровым номером в "Аль-Айне".
Украинский вингер будет носить "десятку", о чем говорит пресс-служба коллектива. С этим номером Андрей на протяжении пяти с половиной лет играл в "Динамо".
Yarmolenko Will Wear 10 ☑️ @Matiaspala10 Will Wear 20 ☑️— Al Ain FC (@alainfcae_en) July 25, 2022
#alainclub | @alainfcae ???? pic.twitter.com/KW3HVkruCA
Напомним, что Ярмоленко подписал с "Аль-Айном" годовой контракт.
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