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Ярмоленко определился с номером в новом клубе - под ним он зажигал в Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

На спине украинца будет десятка

Ярмоленко определился с номером в новом клубе - под ним он зажигал в Динамо

Фото: alainclub.ae

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Ярмоленко определился с игровым номером в "Аль-Айне".

Украинский вингер будет носить "десятку", о чем говорит пресс-служба коллектива. С этим номером Андрей на протяжении пяти с половиной лет играл в "Динамо".

Напомним, что Ярмоленко подписал с "Аль-Айном" годовой контракт.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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