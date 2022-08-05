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Иван Петряк почтил память погибшего на войне тестя после гола в Лиге конференций

Наши за границей
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Отдал свою жизнь ради защиты украинцев в районе Авдеевки

Иван Петряк почтил память погибшего на войне тестя после гола в Лиге конференций

фото - ФК Фехервар / автор невідомий

UA-Футбол
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В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций венгерский "Фехервар" разгромил молдавский "Петрокуб" 5:0. Один из голов забил украинец Андрей Петряк.

Взятие ворот футболист отпраздновал демонстрацией футболки с принтом своего тестя Ивана Петренко, который поги, о защищая Украину от российской наволочи.

Иван Петряк почтил память погибшего на войне тестя после гола в Лиге конференций - изображение 1

Фото - ФК "Фехервар" / автор неизвестен

Ранее Петряк публично рассказывал историю отца своей жены. 48-летний Иван Петренко был на фронте в районе Авдеевки. 12-го мая жена Петряка, Юлия, начала поиски отца, не выходившего на связь с 6-го мая. К сожалению, самые плохие опасения семьи подтвердились.

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В статье: Иван Петряк
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