Иван Петряк почтил память погибшего на войне тестя после гола в Лиге конференций

В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций венгерский "Фехервар" разгромил молдавский "Петрокуб" 5:0. Один из голов забил украинец Андрей Петряк.

Взятие ворот футболист отпраздновал демонстрацией футболки с принтом своего тестя Ивана Петренко, который поги, о защищая Украину от российской наволочи.

Фото - ФК "Фехервар" / автор неизвестен

Ранее Петряк публично рассказывал историю отца своей жены. 48-летний Иван Петренко был на фронте в районе Авдеевки. 12-го мая жена Петряка, Юлия, начала поиски отца, не выходившего на связь с 6-го мая. К сожалению, самые плохие опасения семьи подтвердились.