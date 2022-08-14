Вьюнник оформил дебютный ассист за Цюрих
Но команда сыграла вничью
Фото: fcz.ch
В рамках 5-го тура чемпионата Швейцарии "Цюрих" на выезде сыграл вничью с "Винтертуром".
Ассистом в составе гостей отличился форвард Богдан Вьюнник. Эта голевая передача стала дебютной для украинца в футболке швейцарской команды.
20-летний Богдан вышел на замену во втором тайме и оформил результативный пас на 85-й минуте встречи.
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