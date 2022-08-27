Конте дал зеленый свет трансферу Малиновского в Тоттенхэм
Но состоится ли сделка?
ANSA
Наставник лондонского "Тоттенгема" Антонио Конте "дал зеленый свет" трансферу украинского полузащитника Руслана Малиновского. Об этом сообщает Daily Record со ссылкой на журналиста Райана Тейлора.
Если раньше "шпоры" рассматривали только аренду, то сейчас готовы сразу заплатить за игрока. Тейлор сообщает, что лондонцы могут выложить за украинца примерно 17,7 млн.\ евро.
Правда, препятствием могут стать финансовые аппетиты “бергамасков”, которые, по последней информации, желают получить за Руслана более 40 миллионов евро. Также ранее сообщалось, что Малиновский согласился на трансфер в "Марсель".
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