  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Конте дал зеленый свет трансферу Малиновского в Тоттенхэм
В тренде

Конте дал зеленый свет трансферу Малиновского в Тоттенхэм

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Но состоится ли сделка?

Конте дал зеленый свет трансферу Малиновского в Тоттенхэм

ANSA

Новина українською

Наставник лондонского "Тоттенгема" Антонио Конте "дал зеленый свет" трансферу украинского полузащитника Руслана Малиновского. Об этом сообщает Daily Record со ссылкой на журналиста Райана Тейлора.

Если раньше "шпоры" рассматривали только аренду, то сейчас готовы сразу заплатить за игрока. Тейлор сообщает, что лондонцы могут выложить за украинца примерно 17,7 млн.\ евро.

Правда, препятствием могут стать финансовые аппетиты “бергамасков”, которые, по последней информации, желают получить за Руслана более 40 миллионов евро. Также ранее сообщалось, что Малиновский согласился на трансфер в "Марсель".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Руслан Малиновский Тоттенхэм (Лондон) Аталанта U-19 (Бергамо)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Record

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
27.08.2022 в 15:56
Но с другой стороны уйти к шпорам чтобы на банке сидеть? Руслан должен искать команду где он будет в основе
Ответить
+1
0
storm_ua (Николаев)
27.08.2022 в 15:54
Как по мне реальная стоимость Руслана 25 лямов, без завышенной цены, реальный ценник.Но по скольку в сл сезоне Малина может уйти вообще бесплатно, 17 лямов вполне адекватная цена.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.08.2022 в 14:57
За 40 лямов его вряд ли купят.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде