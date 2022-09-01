СМИ: Морозюк перешел в клуб российского блогера
Полузащитник быстро нашел новую команду
Скриншот: ТК Футбол
31 августа, официально стало известно о том, что полузащитник Николай Морозюк покинул одесский "Черноморец". Однако без работы 34-летний футболист оставался недолго.
Морозюк стал игроком клуба "Красава", владельцем которого является российский блоггер Евгений Савин. Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt. Отмечается, что контракт заключен до 30 июня 2023 года с возможностью продления еще на год.
Интересно, что за команду уже играет двое украинцев - Виталий Квашук, о его переходе сообщалось ранее, и Евгений Будник. Полным названием клуба Евгения Савина является "Красава Ипсонас". Он представляет Второй дивизион Кипра.
Напомним, что Морозюк перешел в "Черноморец" зимой, но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину так и не сыграл ни одного поединка на официальном уровне. Ранее воспитанник киевского "Динамо" выступал в турецком "Ризеспоре".
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