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Лидер чемпионата Ирландии объявил о подписании контракта с украинцем

Наши за границей
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Трансфер состоялся на правах свободного агента

Лидер чемпионата Ирландии объявил о подписании контракта с украинцем

Фото: shamrockrovers.ie

Новина українською

Очередной украинец решил попробовать свои силы за рубежом. Полузащитник Виктор Серденюк перешел в "Шэмрок Роверс", сообщает официальный сайт клуба.

Детали сделки не разглашаются, но Transfermarkt отмечает, что 26-летний хавбек заключил контракт в статусе свободного агента до 30 ноября 2022 года. Последним его командой были "Балканы" - клуб в этом сезоне приостановил участие в соревнованиях ПФЛ из-за полномасштабного вторжения россии.

Добавим, что Серденюк - воспитанник одесского "Черноморца". Выступал также за местные "Реал Фарму" и "Жемчужину". "Шэмрок Роверс" занимает первую строчку в чемпионате Ирландии - после 26-ти туров у команды 56 очков.

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В статье: Шемрок Роверс
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Источник:
shamrockrovers.ie

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