Лидер чемпионата Ирландии объявил о подписании контракта с украинцем
Трансфер состоялся на правах свободного агента
Фото: shamrockrovers.ie
Очередной украинец решил попробовать свои силы за рубежом. Полузащитник Виктор Серденюк перешел в "Шэмрок Роверс", сообщает официальный сайт клуба.
Детали сделки не разглашаются, но Transfermarkt отмечает, что 26-летний хавбек заключил контракт в статусе свободного агента до 30 ноября 2022 года. Последним его командой были "Балканы" - клуб в этом сезоне приостановил участие в соревнованиях ПФЛ из-за полномасштабного вторжения россии.
Добавим, что Серденюк - воспитанник одесского "Черноморца". Выступал также за местные "Реал Фарму" и "Жемчужину". "Шэмрок Роверс" занимает первую строчку в чемпионате Ирландии - после 26-ти туров у команды 56 очков.
Популярное сейчас
- Серия А. Аталанта на первом месте в лиге, десять минут Малиновского
- Клубы-противники телепула зарегистрировали в ВР проект изменений в законе "О физкультуре и спорте"
- Лукашенко заявил, что развязка в Украине близка и что Россия не может проиграть
- СМИ: Морозюк перешел в клуб российского блогера
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 00:48 Зарубежные Отбор ЛЕ. Цюрих, Мальме, Фенербахче и Олимпиакос идут дальше, провал Гента
- 00:01 Зарубежные Отбор ЛЕ. Фенербахче, Мальме и Фради показали класс, Безус победил свой бывший клуб
- 00:35 Зарубежные Отбор ЛЕ. АЕК Ларнака вышел на Днепр-1, Куцка подвел Слован, Мальме и Фенербахче отбыли номер