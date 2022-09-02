Яремчук на замене в матче Брюгге против Серкля
Дерби Брюгге
Фото: twitter.com/ClubBrugge
Роман Яремчук начал свою карьеру в "Брюгге" на скамейке запасных в матче против "Серкля". Он в команде всего 5 дней.
Роман присоединился к "Брюгге" 29 августа. Клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Бельгии.
Яремчук уже выступал в чемпионате Бельгии. Он играл с 2017 по 2021 год за "Гент".
В прошлом сезоне Роман провел за "Бенфику" 43 матча, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 15 миллионов евро.
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