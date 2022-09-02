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Яремчук на замене в матче Брюгге против Серкля

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Дерби Брюгге

Яремчук на замене в матче Брюгге против Серкля

Фото: twitter.com/ClubBrugge

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Роман Яремчук начал свою карьеру в "Брюгге" на скамейке запасных в матче против "Серкля". Он в команде всего 5 дней.

Роман присоединился к "Брюгге" 29 августа. Клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Бельгии.

Яремчук уже выступал в чемпионате Бельгии. Он играл с 2017 по 2021 год за "Гент".

В прошлом сезоне Роман провел за "Бенфику" 43 матча, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 15 миллионов евро.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Серкль Брюгге
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