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Украинец попал в команду недели чемпионата Хорватии

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Евгений Чеберко среди лучших 11-ти игроков

Украинец попал в команду недели чемпионата Хорватии

ФК "Осиек" / Автор неизвестен

Новина українською

Украинский легионер "Осиек" Евгений Чеберко оказался среди лучших футболистов чемпионата Хорватии 8-го тура. 24-летний украинец получил признание за матч против "Шибеника" (1:1) по версии статистического портала SofaScore. Его действия были оценены в 7.5 балла.

Отметим, что Чеберко проводит 3-й сезон в "Осиеке" и имеет в активе 34 проведенных матча. В нынешнем сезоне результативными действиями не отличался.

Ранее в СМИ писали, что "Днепр-1" заинтересован в возвращении из "Осиека" украинского футболиста.

Украинец попал в команду недели чемпионата Хорватии - изображение 1
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В статье: Осиек Евгений Чеберко
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Источник:
SofaScore

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