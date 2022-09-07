Украинец попал в команду недели чемпионата Хорватии
Евгений Чеберко среди лучших 11-ти игроков
ФК "Осиек" / Автор неизвестен
Украинский легионер "Осиек" Евгений Чеберко оказался среди лучших футболистов чемпионата Хорватии 8-го тура. 24-летний украинец получил признание за матч против "Шибеника" (1:1) по версии статистического портала SofaScore. Его действия были оценены в 7.5 балла.
Отметим, что Чеберко проводит 3-й сезон в "Осиеке" и имеет в активе 34 проведенных матча. В нынешнем сезоне результативными действиями не отличался.
Ранее в СМИ писали, что "Днепр-1" заинтересован в возвращении из "Осиека" украинского футболиста.
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Источник:SofaScore
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