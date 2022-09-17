Коваленко вернулся в стартовый состав Специи

В рамках седьмого тура итальянской Серии А "Специя" сыграет с "Сампдорией". В стартовом составе "орлят" появится украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Это для него будет третье появление с первых минут этого сезона. Также он выходил в основе против “Болоньи” и “Ювентуса”. Правда, пока у него нет полного сыгранного матча в текущем розыгрыше чемпионата.

Перед этим поединком "Специя" идет на 17 месте в Серии А. В то же время "Сампдория" размещается на 19 позиции.

Матч начнется в 19.00.