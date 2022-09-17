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Коваленко вернулся в стартовый состав Специи

Наши за границей
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(1 голосов)

В предыдущем матче полузащитник не играл с первых минут

Коваленко вернулся в стартовый состав Специи

Фото: acspezia.com

Новина українською

В рамках седьмого тура итальянской Серии А "Специя" сыграет с "Сампдорией". В стартовом составе "орлят" появится украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Это для него будет третье появление с первых минут этого сезона. Также он выходил в основе против “Болоньи” и “Ювентуса”. Правда, пока у него нет полного сыгранного матча в текущем розыгрыше чемпионата.

Перед этим поединком "Специя" идет на 17 месте в Серии А. В то же время "Сампдория" размещается на 19 позиции.

Матч начнется в 19.00.

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В статье: Сампдория (Генуя) Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (1)
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bato79
17.09.2022 в 19:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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