И Яремчук, и Соболь выйдут в основе Брюгге против Вестерло. Это лишь второй случай в этом сезоне
Сразу два украинца в старте бельгийской команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский "Брюгге" объявил стартовый состав на предстоящий матч 11 тура лиги Жюпиле против "Вестерло". Примечательно, что в основе клуба появятся оба украинца: и Роман Яремчук, и Эдуард Соболь.
Для украинского форварда это станет лишь третьим выходом в старте "Брюгге" в этом сезоне. Соболь же появится в основе клуба в четвертый раз в сезоне 2022/23. Ранее Роман и Эдуард выходили вместе на матч против "Сераинга" – тогда "Брюгге" победил 2:0. Оба ассиста сделал Яремчук.
Стартовый состав "Брюгге":
Симон Миньоле – Клинтон Мата, Брендон Мехеле, Йорне Спилеерс, Эдуард Соболь – Рафаэл Оньедика, Каспер Нильсен, Ханс Ванакен – Андреас Сков Ольсен, Ноа Ланг, Роман Яремчук
Today’s team to take on @KVCWesterlo! ???? #CluWes pic.twitter.com/ROHiQKfx28— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 8, 2022
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