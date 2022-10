И Яремчук, и Соболь выйдут в основе Брюгге против Вестерло. Это лишь второй случай в этом сезоне

Бельгийский "Брюгге" объявил стартовый состав на предстоящий матч 11 тура лиги Жюпиле против "Вестерло". Примечательно, что в основе клуба появятся оба украинца: и Роман Яремчук, и Эдуард Соболь.

Для украинского форварда это станет лишь третьим выходом в старте "Брюгге" в этом сезоне. Соболь же появится в основе клуба в четвертый раз в сезоне 2022/23. Ранее Роман и Эдуард выходили вместе на матч против "Сераинга" – тогда "Брюгге" победил 2:0. Оба ассиста сделал Яремчук.

Стартовый состав "Брюгге":

Симон Миньоле – Клинтон Мата, Брендон Мехеле, Йорне Спилеерс, Эдуард Соболь – Рафаэл Оньедика, Каспер Нильсен, Ханс Ванакен – Андреас Сков Ольсен, Ноа Ланг, Роман Яремчук

