Зинченко не тренировался с Арсеналом перед матчем Лиги Европы
Украинец может пропустить еще одну игру канониров
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, скорее всего, пропустит еще одну игру лондонского клуба.
25-летний украинец отсутствовал на сегодняшней тренировки "канониров", сообщает журналист Football. London Том Кэнтон. Футболист продолжает залечивать травму икроножной мышцы. Ранее Александр был вынужден пропустить поединок 10-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (3:2), наблюдая за игрой партнеров по команде с трибуны.
Соответственно, Зинченко может не принять участие и в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Буде-Глимт". Поединок пройдет в ближайший четверг, 13 октября. Начало - в 19:45.
Отмечается, что в лазарете "Арсенала" также находятся полузащитники Мохамед эль-Ненни и Эмил Смит-Роу.
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