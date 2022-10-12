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Зинченко не тренировался с Арсеналом перед матчем Лиги Европы

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Украинец может пропустить еще одну игру канониров

Зинченко не тренировался с Арсеналом перед матчем Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, скорее всего, пропустит еще одну игру лондонского клуба.

25-летний украинец отсутствовал на сегодняшней тренировки "канониров", сообщает журналист Football. London Том Кэнтон. Футболист продолжает залечивать травму икроножной мышцы. Ранее Александр был вынужден пропустить поединок 10-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (3:2), наблюдая за игрой партнеров по команде с трибуны.

Соответственно, Зинченко может не принять участие и в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Буде-Глимт". Поединок пройдет в ближайший четверг, 13 октября. Начало - в 19:45.

Отмечается, что в лазарете "Арсенала" также находятся полузащитники Мохамед эль-Ненни и Эмил Смит-Роу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Будё-Глимт
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Источник:
Football.London

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