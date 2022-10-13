"Станиславович продолжает". Ребров передал ВСУ еще один автомобиль
Еще один презент от украинского тренера
Фото: facebook.com/alainfcae
Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров не устает помогать военным, приближающим нашу победу над российскими оккупантами. Наставник "Аль-Айна" снова передал автомобиль для ВСУ.
"Станиславович продолжает", — подписал фото украинский теннисист Сергей Стаховский, намекнув что машину купил именно Ребров.
На машине видно инициалы украинца и его игровой номер - #С.Р.11. Это уже не первый подобный презент от Реброва, про который сообщает Стаховский через свои социальные сети.
Фото: instagram.com/stako_s
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Источник:Instagram
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