"Станиславович продолжает". Ребров передал ВСУ еще один автомобиль

Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров не устает помогать военным, приближающим нашу победу над российскими оккупантами. Наставник "Аль-Айна" снова передал автомобиль для ВСУ.

"Станиславович продолжает", — подписал фото украинский теннисист Сергей Стаховский, намекнув что машину купил именно Ребров.

На машине видно инициалы украинца и его игровой номер - #С.Р.11. Это уже не первый подобный презент от Реброва, про который сообщает Стаховский через свои социальные сети.

Фото: instagram.com/stako_s