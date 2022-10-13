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"Станиславович продолжает". Ребров передал ВСУ еще один автомобиль

Наши за границей
(4 голосов)

Еще один презент от украинского тренера

"Станиславович продолжает". Ребров передал ВСУ еще один автомобиль

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров не устает помогать военным, приближающим нашу победу над российскими оккупантами. Наставник "Аль-Айна" снова передал автомобиль для ВСУ.

"Станиславович продолжает", — подписал фото украинский теннисист Сергей Стаховский, намекнув что машину купил именно Ребров.

На машине видно инициалы украинца и его игровой номер - #С.Р.11. Это уже не первый подобный презент от Реброва, про который сообщает Стаховский через свои социальные сети.

"Станиславович продолжает". Ребров передал ВСУ еще один автомобиль - изображение 1
Фото: instagram.com/stako_s
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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) война с россией
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