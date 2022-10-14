Малиновский: За три года в Аталанте у меня не было никаких моментов ни с клубом, ни с Гасперини
Руслан говорит, что у него не было конфликтов в клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский хавбек "
"За три года в "Аталанте" у меня не было никаких моментов ни с клубом, ни с Гасперини.
Я разговаривал с ним перед закрытием трансферного окна, и он сказал: "Если тебе будут варианты с лучшими условиями, я буду рад за тебя". Вот что он мне сказал", - заявил Малиновский.
Напомним, что летом СМИ писали о якобы конфликте Малиновского с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
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Источник:Київський Торт
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