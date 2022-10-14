Малиновский: За три года в Аталанте у меня не было никаких моментов ни с клубом, ни с Гасперини

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский заявил, что у него не было конфликтов ни с руководством клуба, ни с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

"За три года в "Аталанте" у меня не было никаких моментов ни с клубом, ни с Гасперини.

Я разговаривал с ним перед закрытием трансферного окна, и он сказал: "Если тебе будут варианты с лучшими условиями, я буду рад за тебя". Вот что он мне сказал", - заявил Малиновский.