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Малиновский: За три года в Аталанте у меня не было никаких моментов ни с клубом, ни с Гасперини

Наши за границей
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Руслан говорит, что у него не было конфликтов в клубе

Малиновский: За три года в Аталанте у меня не было никаких моментов ни с клубом, ни с Гасперини

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский заявил, что у него не было конфликтов ни с руководством клуба, ни с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

"За три года в "Аталанте" у меня не было никаких моментов ни с клубом, ни с Гасперини.

Я разговаривал с ним перед закрытием трансферного окна, и он сказал: "Если тебе будут варианты с лучшими условиями, я буду рад за тебя". Вот что он мне сказал", - заявил Малиновский.

Напомним, что летом СМИ писали о якобы конфликте Малиновского с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Київський Торт

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