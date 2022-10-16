Украинец забил свой третий гол за команду из США и помог ей выйти в плей-офф турнира

В рамках 30-го тура лиги USL "Шарлотт Индепенденс" обыграл "Северную Каролину" со счетом 5:1. Последний, пятый гол в этом поединке забил украинский нападающий Илья Шевцов.

Игрок вышел на замену на 83-й минуте, а уже через минуту поставил точку в этом матче красивым ударом в правую девятку.

Why not? ????‍♂️



Illia Shevtsov with a beauty of a goal to bolster the @Independence advantage!#CLTvNC // #WeAreOne pic.twitter.com/BCnYdeVDfV — USL League One (@USLLeagueOne) October 16, 2022

Это уже третий гол для Шевцова в этом году. Напомним, что он выступает за "Шарлотт" с мая 2022 года. В общей сложности нападающий уже провел 21 матч в новой команде.

Отметим, что благодаря победе "Шарлотт Индепенденс" занял итоговое шестое место турнирной таблицы, благодаря чему сумел квалифицироваться в плей-офф чемпионата. Команда начнет путь с 1/4 финала.