Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч в четвертый раз подряд
Украинец продолжает залечивать травму
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В рамках 11-го тура АПЛ "Лидс" встретится с "Арсеналом". В заявку "канониров" на этот матч не вошел украинский универсал Александр Зинченко.
Он пропустит уже четвёртый поединок своей команды подряд. В последний раз Зинченко выходил на поле во встрече против "Тоттенгема" 1 октября.
Сегодня против "Лидса" на левом фланге обороны сыграет правый защитник Томиясу. Интересно, что, как казалось, основной конкурент украинца Киран Тирни начнет встречу с “павлинами” со скамейки для запасных.
Стартовый свисток прозвучит в 16.00. UA-Футбол проведет для вас текстовую онлайн трансляцию матча.
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