Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч в четвертый раз подряд

В рамках 11-го тура АПЛ "Лидс" встретится с "Арсеналом". В заявку "канониров" на этот матч не вошел украинский универсал Александр Зинченко.

Он пропустит уже четвёртый поединок своей команды подряд. В последний раз Зинченко выходил на поле во встрече против "Тоттенгема" 1 октября.

Сегодня против "Лидса" на левом фланге обороны сыграет правый защитник Томиясу. Интересно, что, как казалось, основной конкурент украинца Киран Тирни начнет встречу с “павлинами” со скамейки для запасных.

Стартовый свисток прозвучит в 16.00. UA-Футбол проведет для вас текстовую онлайн трансляцию матча.