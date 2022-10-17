Дебют в Эль-Классико удался: Известна оценка Лунина за матч с Барселоной

В воскресенье, 16 октября, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин впервые в карьере принял участие в матче против "Барселоны" (3:1) в 9-м туре Ла Лиги.

Лунин пропустил 1 мяч, совершил 4 сейва, 3 из которых после ударов из пределов штрафной. Также в его активе 26 точных передач (79%).

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Статистический портал SofaScore выставил достаточно высокий балл украинцу - 7.0. Только три игрока получили выше оценку - Карим Бензема (7.1), Федерико Вальверде (7.5) и Тони Кроос (7.6).

Еще один авторитетный портал WhoScored поставил Лунину 6.8 балла. Более высокий балл среди игроков "Реала" получили Бензема (7.2) и Кроос (7.3). Лучшим игроком встречи признан Федерико Вальверде - 7.9.