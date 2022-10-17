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Дебют в Эль-Классико удался: Известна оценка Лунина за матч с Барселоной

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский кипер помог "Реалу" победить в матче Ла Лиге

Дебют в Эль-Классико удался: Известна оценка Лунина за матч с Барселоной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 16 октября, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин впервые в карьере принял участие в матче против "Барселоны" (3:1) в 9-м туре Ла Лиги.

Лунин пропустил 1 мяч, совершил 4 сейва, 3 из которых после ударов из пределов штрафной. Также в его активе 26 точных передач (79%).

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Статистический портал SofaScore выставил достаточно высокий балл украинцу - 7.0. Только три игрока получили выше оценку - Карим Бензема (7.1), Федерико Вальверде (7.5) и Тони Кроос (7.6).

Еще один авторитетный портал WhoScored поставил Лунину 6.8 балла. Более высокий балл среди игроков "Реала" получили Бензема (7.2) и Кроос (7.3). Лучшим игроком встречи признан Федерико Вальверде - 7.9.

Дебют в Эль-Классико удался: Известна оценка Лунина за матч с Барселоной - изображение 1Дебют в Эль-Классико удался: Известна оценка Лунина за матч с Барселоной - изображение 2
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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (Вінниця )
17.10.2022 в 10:58
А що там перед грою писав Барселох: будемо сміятися із Луніна))). Посміявся?
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