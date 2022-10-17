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Лунин о своем первом Эль-Классико: Я самый счастливый человек в мире
Мечта Андрея сбылась
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В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги прошло "Эль-Классико" - мадридский "Реал"
Ворота "сливочных в этом поединке защищал Андрей Лунин. Таким образом, 23-летний голкипер
После поединка Лунин прокомментировал победу и свою игру.
"Я еще с детства я мечтал сыграть в "Эль-Классико". Это невозможно передать словами. В данный момент я самый счастливый человек в мире", - поделился украинский вратарь.
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