Лунин о своем первом Эль-Классико: Я самый счастливый человек в мире

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги прошло "Эль-Классико" - мадридский "Реал" переиграл каталонскую "Барселону" со счетом 3:1.

Ворота "сливочных в этом поединке защищал Андрей Лунин. Таким образом, 23-летний голкипер первым украинцем в истории , который принял участие в "Эль-Классико". Эта игра против "сине-гранатовых" стала 5-й подряд в основном составе для Андрея.

После поединка Лунин прокомментировал победу и свою игру.