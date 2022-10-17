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Лунин о своем первом Эль-Классико: Я самый счастливый человек в мире

Испания
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Мечта Андрея сбылась

Лунин о своем первом Эль-Классико: Я самый счастливый человек в мире

Twitter Madrid Xtra

Новина українською

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги прошло "Эль-Классико" - мадридский "Реал" переиграл каталонскую "Барселону" со счетом 3:1.

Ворота "сливочных в этом поединке защищал Андрей Лунин. Таким образом, 23-летний голкипер первым украинцем в истории, который принял участие в "Эль-Классико". Эта игра против "сине-гранатовых" стала 5-й подряд в основном составе для Андрея.

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После поединка Лунин прокомментировал победу и свою игру.

"Я еще с детства я мечтал сыграть в "Эль-Классико". Это невозможно передать словами. В данный момент я самый счастливый человек в мире", - поделился украинский вратарь.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
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