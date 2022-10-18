Гол Кочергина вывел Ракув в 1/8 финала Кубка Польши - ВИДЕО

Украинский хавбек Ракува Владислав Кочергин принес победу своей команде в 1/16 финала Кубка Польши над Заглембе Сосновец.

Украинец вышел со стартовых минут и провел весь матч на поле. Ракув тотально превосходил представителя второго дивизиона Польши, однако забить все никак не мог.

В итоге, уже в компенсированное время именно Кочергину удалось забить единственный гол.

Читайте также Игнатенко забил единственный гол Бордо в матче с Бастией - ВИДЕО

Отметим, что в активе 26-летнего экс-игрока сборной Украины уже 21 поединок в сезоне, пять голов и одна результативная передача.

Кубок Польши, 1/16 финала

Заглембе Сосновец – Ракув 0:1

Гол: Кочергин, 90+5