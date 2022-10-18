Гол Кочергина вывел Ракув в 1/8 финала Кубка Польши - ВИДЕО
Положил отлично
instagram.com/rakowczestochowa
Украинский хавбек Ракува Владислав Кочергин принес победу своей команде в 1/16 финала Кубка Польши над Заглембе Сосновец.
Украинец вышел со стартовых минут и провел весь матч на поле. Ракув тотально превосходил представителя второго дивизиона Польши, однако забить все никак не мог.
В итоге, уже в компенсированное время именно Кочергину удалось забить единственный гол.
Отметим, что в активе 26-летнего экс-игрока сборной Украины уже 21 поединок в сезоне, пять голов и одна результативная передача.
Кубок Польши, 1/16 финала
Заглембе Сосновец – Ракув 0:1
Гол: Кочергин, 90+5
Популярное сейчас
- Украинская молодежка узнала соперников по группе Евро-2023 (U-21)
- Самоубийцы. Александрия – Кривбасс 2:0
- СМИ: российский лыжник получил украинское гражданство и покинул рф
- Джака: Зинченко сидел позади меня, говорил и говорил. Я подумал: "Когда ты уже остановишься?"
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО