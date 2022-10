Вне заявки на ПСВ. Зинченко из-за травмы не сыграет в 7-м матче Арсенала подряд

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на матч 5-го тура Лиги Европы с ПСВ.

Как сообщает сайт канониров, у 25-летнего футболиста проблемы с икроножной мышцей.

Отметим, что это уже седьмой матч команды, который Зинченко пропускает из-за травмы.

В последний раз он выходил на поле 1 октября.

Напомним, что матч ПСВ – Арсенал начнется сегодня в 19.45.

???? Ramsdale makes European debut

???? Saliba and Holding start at the back

???? Martinelli's milestone appearance



Here's how we line up to face PSV ???? pic.twitter.com/hFdC3kicuF