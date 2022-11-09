Фирменный, разрезной. Малиновский отдал голевой пас в матче с Лечче - ВИДЕО

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский отметился результативным действием в выездным матче Серии А против Лечче.

Руслан вышел в стартовом составе своей команды (впервые за последние два месяца) и на 40-й минуте фирменным прядем из глубины разрезал центр защиты соперников, а Сапата вторым касанием переиграл голкипера.

Правда, к тому моменту бергамаски уже горели 0:2. Таким образом, счет после первого тайма 2:1 в пользу Лечче.